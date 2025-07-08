За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обманут 21 человек

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В Ялте местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником налоговой службы, и сообщил, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому все деньги необходимо передать в налоговую, где им точно ничего не грозит. Заподозрив неладное она прервала разговор и обратилась в полицию, где ей подтвердили опасения и вручили памятку. Однако мошенники не намерены были так быстро сдаваться и через несколько дней заявительнице снова поступил звонок якобы от налоговой. В этот раз, несмотря на предупреждения сотрудников полиции, гражданка поверила речам мошенников и передала 700 тысяч рублей наличными подосланному курьеру.

В Симферополе в полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников, действовавших по той же распространенной схеме. Неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил заявительницу в том, что ее сбережения находятся в опасности. Под предлогом «спасения» денег мошенник предоставил реквизиты якобы безопасного счета, на которые потерпевшая и перевела более 700 тысяч рублей.

Еще одной жительнице Симферополя лжеправоохранитель сообщил по телефону, что на ее банковском счете зафиксирована подозрительная активность: кто-то пытается перевести сбережения на финансирование вооруженных сил соседнего государства. Напуганная женщина, следуя инструкциям аферистов, перевела более 500 тысяч рублей на «безопасный» счет, предоставленный мошенниками.

В полицию Симферопольского района обратилась женщина, которая сообщила, что в мессенджере Телеграм ее несовершеннолетнему сыну позвонил неизвестный и под предлогом получения подарка в компьютерной игре убедил мальчика отправить фотографии банковской карты родителей. Желая получить обещанный подарок, школьник выполнил все условия. Однако вместо подарка с карты его матери было списано более 40 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 39 граждан

Жертвой аферистов стал предприниматель из г. Ялты. Злоумышленник, выдававший себя за учредителя компании, связался с ним через мессенджер Телеграм. Под предлогом оплаты договоров мошеннику удалось похитить у ялтинского бизнесмена около 800 тысяч рублей.

Жительница Джанкойского района, планируя длительную поездку в Симферополь, занималась поиском квартиры. Подходящий вариант она нашла в социальной сети. Связавшись с «арендодателем» и обсудив все нюансы, девушка внесла предоплату в размере 6 тысяч рублей. Однако после этого связь с владельцем квартиры прервалась.

На одном из сайтов бесплатных объявлений житель Джанкоя присмотрел себе мотоцикл фирмы «Сузуки» и связался с продавцом. Договорившись о покупке, мужчина перевел на указанный счет 90 тысяч рублей. После этого продавец удалил объявление и перестал отвечать на звонки и сообщения.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 2 человека

В полицию Ялты обратился приехавший на отдых житель Севастополя. Молодой человек сообщил, что в мессенджере с ним связалась девушка по имени Валерия. Под предлогом покупки билетов на театральное представление она отправила ему ссылку якобы на онлайн-кассу театра. Севастополец ввел данные своей банковской карты, и у него списалось 7 тысяч рублей. Однако билеты он так и не получил, и девушка перестала отвечать на сообщения.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым