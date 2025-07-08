Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей
Новости Республики
За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей

За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:11 08.07.2025

За прошедшую неделю жители Республики Крым стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв в общей сложности более 17 миллионов рублей.

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обманут 21 человек

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В Ялте местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником налоговой службы, и сообщил, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому все деньги необходимо передать в налоговую, где им точно ничего не грозит. Заподозрив неладное она прервала разговор и обратилась в полицию, где ей подтвердили опасения и вручили памятку. Однако мошенники не намерены были так быстро сдаваться и через несколько дней заявительнице снова поступил звонок якобы от налоговой. В этот раз, несмотря на предупреждения сотрудников полиции, гражданка поверила речам мошенников и передала 700 тысяч рублей наличными подосланному курьеру.

В Симферополе в полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников, действовавших по той же распространенной схеме. Неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил заявительницу в том, что ее сбережения находятся в опасности. Под предлогом «спасения» денег мошенник предоставил реквизиты якобы безопасного счета, на которые потерпевшая и перевела более 700 тысяч рублей.

Еще одной жительнице Симферополя лжеправоохранитель сообщил по телефону, что на ее банковском счете зафиксирована подозрительная активность: кто-то пытается перевести сбережения на финансирование вооруженных сил соседнего государства. Напуганная женщина, следуя инструкциям аферистов, перевела более 500 тысяч рублей на «безопасный» счет, предоставленный мошенниками.

В полицию Симферопольского района обратилась женщина, которая сообщила, что в мессенджере Телеграм ее несовершеннолетнему сыну позвонил неизвестный и под предлогом получения подарка в компьютерной игре убедил мальчика отправить фотографии банковской карты родителей. Желая получить обещанный подарок, школьник выполнил все условия. Однако вместо подарка с карты его матери было списано более 40 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 39 граждан

Жертвой аферистов стал предприниматель из г. Ялты. Злоумышленник, выдававший себя за учредителя компании, связался с ним через мессенджер Телеграм. Под предлогом оплаты договоров мошеннику удалось похитить у ялтинского бизнесмена около 800 тысяч рублей.

Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе разыскивают женщину - пропала Юлия Рыбакова

Жительница Джанкойского района, планируя длительную поездку в Симферополь, занималась поиском квартиры. Подходящий вариант она нашла в социальной сети. Связавшись с «арендодателем» и обсудив все нюансы, девушка внесла предоплату в размере 6 тысяч рублей. Однако после этого связь с владельцем квартиры прервалась.

На одном из сайтов бесплатных объявлений житель Джанкоя присмотрел себе мотоцикл фирмы «Сузуки» и связался с продавцом. Договорившись о покупке, мужчина перевел на указанный счет 90 тысяч рублей. После этого продавец удалил объявление и перестал отвечать на звонки и сообщения.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 2 человека

В полицию Ялты обратился приехавший на отдых житель Севастополя. Молодой человек сообщил, что в мессенджере с ним связалась девушка по имени Валерия. Под предлогом покупки билетов на театральное представление она отправила ему ссылку якобы на онлайн-кассу театра. Севастополец ввел данные своей банковской карты, и у него списалось 7 тысяч рублей. Однако билеты он так и не получил, и девушка перестала отвечать на сообщения.

Как распознать телефонного мошенника?

 отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x