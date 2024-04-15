За неделю мошенники «увели» у севастопольцев более 3,4 млн рублей

Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогами приобретения автомобиля, инвестирования и заработка поднятием рейтинга интернет-продавца. Стоит отметить, что все потерпевшие знали о схемах мошенничества, жертвами которых они стали.

За выходные дни в полицию обратились четверо местных жителей, которые пострадали от мошенников, использующих наиболее распространенные схемы обмана. Общая сумма материального ущерба составила более 3,4 миллиона рублей.

1. по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»

Днём 96-летнему мужчине на стационарный телефон позвонили мошенники, представились правоохранителями и сообщили, что его дочь стала виновницей серьёзного ДТП. Якобы для освобождения её от уголовной ответственности и решения вопроса с потерпевшей стороной телефонные аферисты убедили пенсионера передать курьеру-пособнику 1,7 миллиона рублей.

Уважаемые граждане! Напомните своим пожилым родственникам о том, что с подобными сообщениями о ДТП и предложениями уладить проблему за деньги звонят исключительно мошенники.

2. под предлогом приобретения автомобиля

Чтобы приобрести по очень выгодной цене автомобиль с пробегом из Европы 29-летняя коммерсантка решила прибегнуть к услугам посредника в мессенджере. После обсуждения всех условий девушка поверила «продавцу» и перечислила на предоставленный ей расчётный счёт 950 тысяч рублей в качестве предоплаты. После того как посредник внезапно исчез вместе с её деньгами, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Предложения о приобретении товара по цене значительно ниже рыночной и требование внести крупную сумму поступают от аферистов.

3. под предлогом инвестирования

Жертвой лжеброкеров стала 67-летняя местная жительница, которой в мессенджере мошенники предложили выгодно инвестировать свои сбережения. Поверив интернет-мошенникам, пенсионерка одиннадцатью платежами перечислила на продиктованные ей счета 471 тысячу рублей. Когда женщина поняла, что вместо желанной прибыли лишилась своих денег, обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Предложения о быстром и лёгком заработке с помощью инвестирования поступают только от мошенников.

3. под предлогом заработка поднятием рейтинга интернет-продавца

Желая быстро заработать путём размещения положительных отзывов на популярном маркетплейсе, 23-летняя специалист многофункционального центра перечислила 10 платежами 282 тысячи рублей мошенникам. Когда «представители интернет-магазина» перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Уважаемые граждане! Предложения о быстром и лёгком заработке с помощью размещения отзывов на маркетплейсе поступают от аферистов.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю