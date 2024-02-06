За неделю на дорогах Севастополя выявлено 38 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили различные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 677 административных правонарушений, в том числе: 38 водителей в состоянии опьянения, 30 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 142 водителя нарушили правила проезда пешеходных переходов.

С начала 2024 года автоинспекторами выявлено 107 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно в течение года. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено 9 уголовных дел, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.