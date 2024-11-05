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За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибло 8 человек
Фото: ГИБДД

За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибло 8 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:58 05.11.2024

По данным ГИБДД, с 28 октября по 3 ноября на дорогах Крыма зарегистрировано 27 ДТП, в которых 8 человек погибли, 26 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 4 детей.

С участием пешеходов произошло 8 ДТП, в которых 2 погибли, 8 человек пострадали, в том числе 3 ребенка, — отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, пресечено 134 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним.

Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер, — уточнили в ГИБДД.

 

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