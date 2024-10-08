За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибло десять человек

По информации ГИБДД, с 30 сентября по 6 октября 2024 года на дорогах Крыма зарегистрировано 28 ДТП, в которых 10 человек погибли, в том числе трое несовершеннолетних, 30 человек получил ранения различной степени тяжести, среди них 5 детей.

С участием пешеходов произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб, пять человек госпитализировано (в том числе два ребенка).

Пресечено 85 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Крыма убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге.

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