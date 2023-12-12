За неделю в Крыму 57 граждан отдали мошенникам почти 20 миллионов рублей

С 4 по 10 декабря в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 57 человек. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 19 миллионов 486 тысяч 155 рублей.

ЗВОНКИ.

Мошенники осуществляют звонки через Вотсап, Телеграм и Вайбер, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. В полицию обратились 28 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 16 миллионов 113 тысяч 161 рубль, — сообщили в МВД по РК.

В полицию Симферополя обратилась женщина, которая рассказала, что накануне ей поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил, что на ее имя неизвестные оформили кредит и теперь ей предстоит платить проценты по взятому займу. Поверив в историю неизвестного, с целью избежать увеличения суммы долга за счет пени, заявительница перевела на указанный ей неизвестным счет денежные средства в сумме 964 тысячи 500 рублей. Однако вскоре женщина выяснила, что никакого долга у нее перед банком вовсе не было.

Обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве 27-летняя жительница Керчи рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного абонента, который представился работником МФЦ. Звонивший предложил заявительнице свою помощь в сфере защиты банковского счета от преступных посягательств. Действуя под диктовку злоумышленника, потерпевшая перевела на указанный счет деньги в сумме 80 тысяч рублей.

19 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 12 миллионов 720 тысяч 429 рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — рассказали в полиции.

Таким образом жители Ялты, Евпатории и Феодосии перевели на указанные злоумышленниками счета суммы в размере 300 тысяч рублей, 140 тысяч рублей и 31 тысячу рублей.

Максимальные денежные суммы стали достоянием мошенников от жителей Симферополя, Ялты, Керчи и Симферопольского района.

Заявитель из Симферополя рассказал, что мошенник звонил ему через мессенджер Вайбер и действовал по схеме «На Вас пытаются оформить кредит». После чего предложил способ противостоять преступникам, который заключался в том, чтобы тоже оформить кредит и положить взятые взайм деньги в «безопасную» банковскую ячейку: это якобы предотвратит обналичивание преступниками денежных средств. Доверчивый житель крымской столицы перевел на счет злоумышленника 3 миллиона 682 тысячи рублей.

2 миллионов 200 тысяч рублей лишилась жительница Ялты. Как выяснили полицейские, ей в Телеграм позвонил лжеработник банка, который предложил сохранить сбережения путем перевода их на «резервный» счет. Без раздумий женщина осуществила перевод. Лишь после того, как разговор прервался, она осознала, что попала на уловки мошенника.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

объявления о продаже различных товаров;

предложения о работе через Интернет-сайты;

информацию о легком заработке путем инвестиций.

За минувшую неделю 25 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 941 тысяч 092 рубля.

Жительница Симферополя на сайте знакомств общалась с перспективным иностранцем, который сообщил девушке о серьезности своих намерений в отношении нее, однако, со слов потенциального жениха, имелись некоторые нюансы с оформлением документов. Девушка, стараясь помочь своему возлюбленному, перевела на его счет 530 тысяч рублей, часть из которых взяла в кредит. Однако вскоре осознала, что стала жертвой мошенника.

Жительница крымской столицы перевела мошенникам 93 тысячи рублей. В мессенджере Телеграм ей пришло сообщение от неизвестного контакта с предложением увеличить доход путем бронирования отелей на одном из Интернет-сайтов. Уточнив у собеседника некоторые детали (пол, возраст, город проживания, профессию), абонент прислал ссылку на сайт со списком отелей и задания, которые необходимо выполнить. За каждое бронирование номера в отеле женщина должна была переводить некоторые суммы денежных средств, которые, со слов «работодателя», ей будут возвращены с процентом. В итоге жительница Симферополя перевела крупную сумму, но ни возврата своих вложений, ни тем более обещанных бонусов не дождалась.

Более 67 тысяч рублей перевел на счет мошенника житель Ялты. С заявлением о мошенничестве он обратился в полицию и сообщил, что в Телеграм ему пришло сообщение от неизвестного, который предложил легкий заработок путем инвестиций. Мужчину заинтересовало такое предложение, и он осуществил перевод на указанный злоумышленником счет. В результате лишился своих денег.

Житель Симферопольского района перевел через Интернет-банкинг более 25 тысяч рублей на счет мошенника. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, на одном из сайтов по купле-продаже товаров в Интернет-сети он увидел информацию о продаже генератора. Мужчина осуществил денежный перевод на указанный ему продавцом счет, после чего связь с лжепродавцом прервалась.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

4 граждан лишились более 430 тысяч рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Двум жителям Евпатории под видом операторов мобильной связи позвонили неизвестные. Уговорив мужчин установить на свои смартфоны стороннее приложение, злоумышленники получили удаленный доступ к гаджетам заявителей, откуда осуществили списание денежных средств в суммах 243 тысячи рублей и 95 тысяч рублей.

Жительница одного из сел Симферопольского района лишилась 66 тысяч рублей, попав на «зеркальный» сайт по аренде жилья. Женщина, намереваясь арендовать номер в отеле, перевела по указанному на сайте счету денежные средства, однако вскоре осознала, что попала на сайт-двойник.

Жительница села в Белогорском районе продавала через Интернет-сайт электрическую качелю. В Вотсап ей пришло сообщение от неизвестного. «Покупатель» сообщил, что его устраивает цена и предложил перейти по ссылке для получения оплаты. После заполнения всех данных, со счета потерпевшей списались денежные средства в сумме более 27 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.