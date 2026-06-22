За неделю в Крыму в 17 ДТП погибли пять человек. В том числе — двое детей

С 15 по 21 июня на дорогах Крыма зарегистрировано 17 аварий, в которых пять человек погибли и 21 получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Среди пострадавших в ДТП – двое детей, еще двое несовершеннолетних погибли. В авариях с участием пешеходов пострадали четверо, включая двух детей, один пешеход погиб.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 133 факта управления транспортом в состоянии опьянения. Из них 19 водителей привлечены повторно – за это предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что на трассе Красноперекопск – Симферополь произошло ДТП с участием иномарки и микроавтобуса, в результате чего два человека погибли. Количество пострадавших уточняется.

источник: Московский комсомолец Крым

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