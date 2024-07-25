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За неделю в у зафиксировали 32 факта кражи мобильных устройств

За неделю в Крыму зафиксировали 32 факта кражи мобильных устройств

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:01 25.07.2024

В полиции Крыма отмечают: в современном мире мобильный телефон стал не просто средством связи, а незаменимым помощником, хранилищем информации, ключом к банковским счетам и частью нашей жизни.

В период с 15 по 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 32 факта кражи мобильных устройств, 27 из которых раскрыты.

Соблюдение этих мер поможет уменьшить риск кражи мобильного телефона и обеспечит вашу безопасность:

  • внимательно следите за своим устройством и не оставляйте его без присмотра в общественных местах;
  • не передавайте телефон незнакомым и малознакомым людям в ответ на просьбу разрешить позвонить;
  • используйте функции блокировки экрана и пароль для доступа к устройству;
  • запоминайте уникальные идентификаторы вашего устройства, такие как IMEI номер, чтобы иметь возможность быстро заблокировать его в случае утери или кражи;
  • рассмотрите возможность использования мобильных приложений для отслеживания местонахождения устройства в случае утери или кражи;
  • в случае утери или кражи средства связи, немедленно обратитесь в полицию.
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Если вы заметили оставленный без присмотра мобильный телефон, то сообщите об этом в полицию по номеру 102, который работает круглосуточно.

МВД по Республике Крым напоминает: украденный телефон все равно найдут, а вам будет грозить уголовная статья: ст. 158 УК РФ – кража. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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