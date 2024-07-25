За неделю в Крыму зафиксировали 32 факта кражи мобильных устройств

В период с 15 по 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 32 факта кражи мобильных устройств, 27 из которых раскрыты.

Соблюдение этих мер поможет уменьшить риск кражи мобильного телефона и обеспечит вашу безопасность:

внимательно следите за своим устройством и не оставляйте его без присмотра в общественных местах;

не передавайте телефон незнакомым и малознакомым людям в ответ на просьбу разрешить позвонить;

используйте функции блокировки экрана и пароль для доступа к устройству;

запоминайте уникальные идентификаторы вашего устройства, такие как IMEI номер, чтобы иметь возможность быстро заблокировать его в случае утери или кражи;

рассмотрите возможность использования мобильных приложений для отслеживания местонахождения устройства в случае утери или кражи;

в случае утери или кражи средства связи, немедленно обратитесь в полицию.

Если вы заметили оставленный без присмотра мобильный телефон, то сообщите об этом в полицию по номеру 102, который работает круглосуточно.

МВД по Республике Крым напоминает: украденный телефон все равно найдут, а вам будет грозить уголовная статья: ст. 158 УК РФ – кража. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым