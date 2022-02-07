За неделю в Крыму зарегистрировано 33 факта дистанционного мошенничества. Украдено полтора миллиона рублей

С 31 января по 6 февраля органами внутренних дел в Крыму зарегистрировано 33 факта мошенничества, совершенных дистанционным способом, 3 из них уже раскрыто.

Некоторые случаи связаны с обманом через сайты бесплатных объявлений, а также социальные сети. Часть преступных эпизодов касается деятельности мошенников, которые представлялись гражданам сотрудниками банковских учреждений, Министерства финансов, органов внутренних дел и прокуратуры.

Мошенники звонили под предлогом компенсации за не возвращенный вклад, защиты счета, компенсации за раннее купленные лекарства и заработка на инвестициях. Также зарегистрированы случаи, когда злоумышленники предлагали установить приложение, которое оказывается мобильным приложением для удаленного доступа к телефону, — рассказали в полиции.

В разных случаях потерпевшие теряли от 10 тыс. до 250 тыс. рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного за неделю, составила… 1 миллион 458 тысяч рублей.

Основная часть дистанционных мошенничеств за минувшую неделю зарегистрирована в Симферополе, Керчи, Ялте, Красноперекопске, а также в Ленинском, Черноморском и Раздольненском районах.

Как правило, злоумышленники при реализации своей преступной схемы стремятся получить персональные данные граждан, позволяющие открыть им доступ к банковскому счету. В случае обмана при покупках в интернете доверчивые граждане вносили аванс или полную оплату за приобретаемый по объявлению товар, однако своей покупки не получали. Также, мошенники могут обмануть, если вы продаете товар: никогда не торопитесь и обдумывайте каждое действие при продаже товара дистанционным способом. Помните, что данные ваших карт, пароли и смс нельзя передавать посторонним лицам, — отметили в МВД по РК.

Сотрудники полиции предостерегают: сохраняйте бдительность и не верьте, если Вас просят предоставить сведения по вашим банковским счетам. Ни при каких обстоятельствах не называйте трехзначный код на обратной стороне банковской карты, а также пароль, который приходит к вам в СМС-сообщении!

При осуществлении покупок через сайты бесплатных объявлений не отправляйте авансом деньги продавцам; с сомнением относитесь к объявлениям о продаже товара по сверхнизкой цене; не размещайте в открытом доступе персональные данные и информацию личного характера, которая может быть использована вам во вред; не доверяйте ссылкам на опцию «Безопасная сделка», если вам ее переслал покупатель или продавец, лучше пользуйтесь опцией с официального сайта объявлений.

Помните: банковские служащие никогда не будут звонить самостоятельно и спрашивать о данных ваших карт. Телефонная «горячая линия» банка, указанная на карте, работает только на исходящие звонки. Относитесь с сомнением к поступающим сообщениям «из банка» о блокировке карты или якобы неправомерному списанию денег со счета.

МВД по Республике Крым предостерегает:

Злоумышленники могут быть изобретательны и использовать различные методы психологического воздействия для того, чтобы вас обмануть. мошенники имеют технические возможности, чтобы звонить с подменных номеров, которые отображаются как номер официального органа или учреждения, это тоже может быть использовано для осуществления преступной деятельности.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Раскрывать преступления по «горячим следам» всегда легче. Телефон полиции – «102».

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