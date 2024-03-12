За неделю в Крыму жертвами мошенников стали 72 человека

С 4 по 10 марта жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 72 гражданина, из которых 27 – пожилые люди. Как отметили в полиции, методы преступников все те же – телефонные звонки «из банка», схема «ваш родственник попал в ДТП», «легкий заработок в Интернете», «выгодная онлайн-покупка», установка вредоносных приложений…

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 40 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме, в том числе 21 пенсионер.

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и под предлогом защиты денежных средств от якобы мошенников, завладел деньгами заявительницы, которые были списаны с ее счета после того, как женщина выполнила под диктовку определенные действия в своем мобильном приложении интернет-банка.

Житель Керчи рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом сохранности денежных средств от посягательства третьих лиц, звонивший завладел накоплениями заявителя.

В схему «Ваш родственник попал в ДТП» поверили жительницы Нижнегорского и Красногвардейского районов, Феодосии и Керчи. Им позвонил неизвестный и сообщил, что родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги. Женщины передали нужную сумму денежных средств пришедшим к ним курьерам.

24 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Мошенники всё чаще используют мессенджеры в своих схемах обмана. Они представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают недостоверную информацию. Прежде, чем действовать по инструкции злоумышленников, позвоните в банк и убедитесь в правдивости сообщаемой информации, — отметили в МВД по РК.

Жительнице Феодосии в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы погашения кредита, взятого третьими лицами на имя заявительницы, завладел денежными средствами женщины.

Жительница Евпатории обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в мессенджере Вотсап ей поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом содействия в поимке преступников, злоумышленник завладел денежными средствами заявительницы.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 28 граждан, из которых 5 в пожилом возрасте.

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Симферополя. Мужчина сообщил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже строительных материалов. Под предлогом предоплаты, он перевел неизвестному денежные средства и после этого связь с «продавцом» прервалась.

Житель Симферопольского района сообщил полицейским, что неизвестный связался с ним в мессенджере Телеграм и предложил подработку в сети Интернет, но для этого нужно внести «залог», который позже вернется со всей заработанной суммой. Заявитель согласился, перевел денежные средства, а позже понял, что это была мошенническая манипуляция.

Жительница Симферопольского района рассказала сотрудникам полиции, что попала на уловку мошенника. В мессенджере Телеграм ей написал неизвестный и сообщил, что заявительница победила в розыгрыше денежного приза. Под предлогом получения выигрыша, злоумышленник завладел деньгами женщины.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

4 гражданина попались на уловки мошенникам, перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения, в том числе 1 пенсионер.

Жительница Ялты обратилась в полицию, рассказав, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом обновления интернет-приложения и посредством установления вредоносной программы, злоумышленник осуществил вход в личный кабинет заявительницы и завладел денежными средствами.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся ваших сбережений. Помните,безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.