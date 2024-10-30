За неделю жертвами кибераферистов стали 55 крымчан

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ

Полиция Крыма советует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

В полицию обратились 27 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников.

Жительнице г. Армянска позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил женщине, что третьи лица оформили на ее имя кредит и для его погашения нужно отправить по указанным реквизитам денежные средства. Поддавшись панике, женщина отправила более 6 миллионов рублей, а позже выяснила, что никакого кредита не было, ей звонили мошенники.

На аналогичную уловку попалась жительница г. Феодосии, но на этот раз звонящий выдал себя за работника Росфинмониторинга. Женщина поверила и перевела по указанным реквизитам свыше 120 тысяч рублей.

18 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

Неизвестный связался с жителем Ялты через мессенджер WhatsApp и предложил ему возможность заработать на бирже, инвестируя деньги. Несмотря на то, что сотрудники полиции ранее предупреждали ялтинца о подобных мошенничествах, он все же доверился и перевел свыше 400 тысяч рублей. Спустя время, когда мужчина не получил доход от вложений, он попытался связаться с неизвестным, но все попытки оказались тщетны.

Как распознать мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

При любых подозрительных звонках – КЛАДИТЕ ТРУБКУ!!!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников попались 22 гражданина.

Керчанка в мессенджере Телеграм получила сообщение от незнакомца, который предложил ей подработать. Все, что ей необходимо было делать – бронировать номера в отелях через определенный интернет сайт, тем самым якобы повышая их рейтинг. Разумеется, женщина делала на собственные средства, однако ей обещали, что деньги вернутся и с хорошим процентом. Выполняя это нехитрое задание керчанка потратила более 80 тысяч рублей, но ни возврата своих вложений, ни тем более обещанных бонусов не дождалась.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

6 граждан попались на уловки мошенников перейдя по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Сакского района. Женщина рассказала, что занимается продажей украшений из бисера через онлайн-сервис бесплатных объявлений. Однажды ей написал неизвестный, который хотел приобрести у заявительницы украшение. Под предлогом перевода денежных средств, «покупатель» отправил крымчанке ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет отправить денежные средства. Ничего не подозревая, женщина перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего ему пришло смс-уведомление о списании около 57 тысяч рублей.

Подобный случай произошел с жителем г. Феодосии, который разместил на онлайн-сервисе объявление о продаже игровой консоли. Молодой человек открыл ссылку, полученную от «покупателя», и после того как ввел данные своей банковской карты, ему пришло уведомление о списании более 24 тысяч рублей с его счета.

Полиция рекомендует! НЕ переходите по неустановленным ссылкам! Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым