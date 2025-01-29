За неисполнение обязательств глав крымских муниципалитетов будут привлекать к дисциплинарной ответственности

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк пояснил, что речь идет о главах администраций городов Евпатория и Симферополь, Сакского, Симферопольского, Советского и Первомайского районов.

Отдельно депутатам Керченского горсовета рекомендовано объявить выговор администрации города-героя на основании жалоб, поступивших от жильцов дома по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А. Керчане сообщили, что уже продолжительное время в двух подъездах их дома не функционируют лифты.

Сергей Аксёнов поставил задачу разрешить вопрос в кратчайшие сроки.

Нужно восстановить или заменить лифтовое оборудование немедленно. Буквально в ручном режиме сделать все необходимые распоряжения. Вопрос еще в том, почему такую информацию мы получаем от отчаявшихся жителей, а не ответственных лиц? Считаю, наказаны должны быть и курирующий заместитель главы администрации, и депутаты, закрепленные за этим МКД, – сказал Глава республики.

Вместе с тем Сергей Аксёнов подчеркнул, что промежуточные итоги деятельности всех глав муниципальных образований будут подводиться еженедельно.

К сожалению, нет ни одного муниципалитета, где администрация работала бы блестяще, на все сто процентов, без нареканий. При этом снять взыскание можно будет только в случае исправления ситуации по направлению, за которое, собственно, это взыскание и было вынесено, – отметил Глава Крыма.

Среди прочего, Сергей Аксёнов выразил обеспокоенность, что в городах застопорилась работа по обрезке сухостоя.

Не вижу рабочих ни в Симферополе, ни в Феодосии или в других населенных пунктах как на центральных улицах, так и на окраинах. Ситуацию нужно исправлять, тем более, что сейчас погода благоприятная, – озвучил поручение Глава республики.

Юрий Гоцанюк напомнил, что в соответствии с данными ранее поручениями Главы Республики Крым обрезка сухостоя должна быть завершена к 1 мая, подготовка почвы под газон и посев многолетних трав – к 20 апреля, выравнивание газонов – к 1 июня.

В дополнение Глава республики поставил задачу перед Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым усилить работу по саночистке и уборке.

Напомню, что мы договорились с министром Захаром Владимировичем Щегленко отработать все нюансы на примере Керчи, в том числе по очистке участков от навалов мусора, уборке подбордюрной грязи, уже упомянутой мной обрезке сухостоя. Времени у Захара Владимировича было достаточно, чтобы не только определиться с объемом сил и средств, необходимых для наведения порядка, но и закончить в полном объеме формирование всех подразделений, закрепить рабочих за конкретными территориями. Жду реальных результатов, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, начаты работы по обустройству парковочных территорий возле социальных объектов: у школ, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Мы договорились, что парковок на открытом грунте, как, собственно, и грунтовых дорог, в пределах населенных пунктов быть не должно. Если нет возможности заасфальтировать территорию, нужно отсыпать щебнем. Средства на эти цели имеются, проблем возникнуть не должно, – отмечает Глава Крыма.

Помимо этого, работы по ямочному ремонту и приведению дорог в нормативное состояние, которые включают нанесение дорожной разметки и замену или установку новых дорожных знаков, планируется завершить к 1 мая. Вместе с тем Сергей Аксёнов подверг критике совместную деятельность администраций муниципалитетов с ГУП РК «Крымавтодор» по грейдированию и отсыпке щебнем дорог.

Сейчас выясняется, что в ряде населенных пунктов не была завершена паспортизация дорог, в результате не осуществлено грейдирование. Это с учетом того, что все главы администраций доложили, что они привели в порядок сто процентов улиц в своих муниципалитетах. Выездная работа в Феодосии показала, что информация о выполнении работ не соответствует действительности. Даю ровно одну неделю на исправление положения, – подчеркнул Глава республики.

Юрий Гоцанюк пообещал, что паспортизацию дорог повсеместно завершат до конца февраля, чтобы приступить уже с 1 марта к грейдированию тех участков, на которых работы ранее не осуществлялись.

Особое внимание Сергей Аксёнов уделил теме озеленения населенных пунктов. Так, Глава Крыма раскритиковал подход руководства администраций муниципалитетов к высадке молодых деревьев и кустарников и обозначил ряд поручений по этому направлению.

Лесопитомник дает достаточно большое количество саженцев. Ранее ставили цель высадить порядка 200 тыс. деревьев, однако результаты показали, что почти половина этого количества не прижилась в силу того, что отсутствовал должный уход. В этом году процесс озеленения будет на личном контроле вице-премьеров Правительства Республики Крым. Общая задача – выехать в населенные пункты и определить места высадки. Это должны быть центральные улицы, въездные группы населенных пунктов, парки, скверы и пустыри, образованные в границах поселений. До конца недели все локации должны быть определены, а все должностные лица – отчитаться о том, что знают, что и как делать, понимают, как дальше ухаживать за растениями, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов акцентировал, что в случае массовой гибели высаженных деревьев и кустарников будут инициированы проверки.

Мало того, что саженцы сами по себе стоят денег, это общие бюджетные затраты и непростой труд людей. Если деревья просто засохнут без полива, считаю, можно направлять соответствующие материалы в прокуратуру на основании причинения вреда бездействием, – заявил Глава Крыма.

Юрий Гоцанюк добавил, что план посадки многолетних насаждений будет представлен до 31 января, а сам процесс посадки будет завершен до 15 апреля. За каждой территорией, на которой проведут озеленительные работы, будет закреплено должностное лицо, которое будет отвечать в том числе за полив насаждений.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов еще раз напомнил о требовании установить во всех подъездах каждого многоквартирного дома информационные стенды с данными и телефонами должностных лиц и депутатов, которые отвечают за взаимодействие с населением.

Глава Крыма акцентировал, что в случае неисполнения поручений могут произойти кадровые изменения.

Работать в органах власти останутся только те, кто готов постоянно двигаться вперед и выполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым