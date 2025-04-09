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За неисполнение обязательств всем главам администраций муниципалитетов объявят выговоры. Решение Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

За неисполнение обязательств всем главам администраций муниципалитетов объявят выговоры. Решение Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 09.04.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов инициировал процедуру привлечения глав администраций всех муниципальных образований к дисциплинарной ответственности в виде выговоров в связи с неисполнением данных ранее поручений.

Соответствующие рекомендации будут переданы в городские и районные советы в ближайшее время. Как уточнил Сергей Аксёнов, ни один глава администрации не смог выстроить грамотную коммуникацию с председателями многоквартирных домов и работу с управляющими организациями для решения текущих вопросов собственников жилья.

К сожалению, ни одному руководителю не удалось выполнить поручение и установить повседневные рабочие контакты с председателями МКД и жителями домов. Кроме того, при принятии решения о привлечении к дисциплинарному взысканию считаю необходимым учесть неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что снять дисциплинарные взыскания можно будет только после фактического исполнения поручений. «Выговоры будут отменены только тогда, когда у людей не будет необходимости бороться за свои права, а их вопросы будут решаться органами власти исходя из функционала на месте и в рабочем режиме. В противном случае будут объявлены новые взыскания. Напомню, что третий выговор означает окончание карьеры», – добавил Глава республики.

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Помимо этого, Сергей Аксёнов обсудил с Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым факты недобросовестного исполнения депутатами как Парламента РК, так и муниципальных образований своих обязанностей в части выстраивания рабочих контактов для решения вопросов жителей на местах.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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