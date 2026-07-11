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Новости Республики

За несколько дней севастопольцы, доверившись аферистам, лишились около трех миллионов рублей

Опубликовал: news-parser в Происшествия 10:55 11.07.2026

Основными схемами кибераферистов, на которые попались четыре местных жителя, стали декларирование денежных средств и покупки через интернет.

Самую крупную сумму в 2,8 миллиона рублей мошенникам отдала 19-летняя девушка. Ей позвонил лжесотрудник Минцифры и сообщил, что необходимо все имеющиеся у нее денежные средства  срочно передать для декларирования и проверки на причастность к спонсированию терроризма, иначе ей грозит уголовное преследование. Запаниковав, потерпевшая собрала сбережения и передала их в руки прибывшего курьера.

36-летний мужчина стал жертвой аферистов при покупке мобильного телефона на популярной интернет-платформе. Связавшись с продавцом и договорившись о сделке, мужчина внес полную предоплату, отправив на неизвестный банковский счет 80 тысяч рублей. После этого потерпевший не дождался ни телефона, ни возврата денег.

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Еще двое севастопольцев в возрасте 49 и 39 лет потеряли около 20 тысяч рублей, пытаясь купить бензин в одном из мессенджеров. Мужчины после договоренности с лжепродавцом перечислили ему полную предоплату, но топлива так и не увидели. Мошенник, получив деньги, перестал выходить на связь.

Полиция Севастополя вновь предупреждает: запомните, настоящие сотрудники государственных органов не звонят гражданам с требованиями задекларировать свои сбережения. Так поступают ТОЛЬКО мошенники!

При покупке любых товаров через интернет никогда не переводите предоплату неизвестным лицам. Аферисты целенаправленно используют подобные схемы для хищения ваших денег. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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