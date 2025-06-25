За несколько лет в Крыму реализовали свыше 300 проектов в рамках программы «Крым как мы хотим»

За последние 4 года в регионе реализовано свыше 300 идей местных жителей и 73 идеи школьников. С мая этого года к процессу подключились и студенты. Всё это стало возможным благодаря проекту инициативного бюджетирования «Крым как мы хотим», — подчеркнула Ирина Кивико.

Вице-премьер напомнила, что, начиная с 2021 года в республике проведены 4 конкурсных отбора проектов инициативного бюджетирования при участии сельских жителей из всех 14 муниципальных районов Крыма.

По итогам реализованных проектов на общую сумму почти в 380 млн рублей, в том числе бюджет республики – около 302 миллионов, количество прямых благополучателей насчитывает свыше 475 тыс. человек. Общее количество граждан, участвовавших в обсуждении идей — порядка 132 тыс. человек, или 13,8% от численности сельского населения республики. Проекты реализованы по трем типологиям: объекты благоустройства – 218 проектов, освещение улиц – 48, объекты физической культуры и массового спорта – 39, — прокомментировала Ирина Кивико.

Также, с 2023 года на территории республики успешно реализуется практика школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ), ориентированная на школьников 8 — 11 классов сельских школ Крыма. Это 335 школ муниципальных районов республики (65% от всех крымских школ).

За два года жизнедеятельности практики ШкИБ проведено 2 конкурсных отбора. В предварительном обсуждении на общешкольных собраниях приняли участие почти 33 тысячи учащихся всех 14 муниципальных образований республики, реализовано 417 проектов на общую сумму 143 млн рублей, в том числе субсидия из бюджета республики – около 131 млн рублей. В основном идеи школьников касались создания зон отдыха – 81 проект, музеев – 55 проектов, радио-, медиа- и киностудий – 46 проектов, библиотек – 32 проекта, театров – 20 проектов и столовых – 19 проектов, — отмечает Ирина Кивико.

Как реализовать свои мечты за счёт бюджета, смотрим в сюжете, подготовленном телеканалом «Симферополь 24».

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК