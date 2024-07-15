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За ночь 22 БПЛА над регионами РФ. Над ом в том числе
фото: © Александр Полегенько/ ТАСС

За ночь 22 БПЛА над регионами РФ. Над Крымом в том числе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 15.07.2024

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Республики Крым и 1 — над Липецкой областью, — сообщили там.  

источник: ТАСС

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