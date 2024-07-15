За ночь 22 БПЛА над регионами РФ. Над Крымом в том числе

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Республики Крым и 1 — над Липецкой областью, — сообщили там.