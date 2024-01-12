За ночь дорожники обработали 2700 км трасс в Крыму. А снег идет…

Ночью в Крыму пошел снег. Специалистов ГУП РК «Крымавтодор» врасплох это не застало. Дорожники проводили регламентные работы в соответствии с погодными условиями: подсыпали 2 700 км дорог, в работах задействовали более 90 единиц спецтехники.

Утром снегопад продолжился. На Ангарском перевале – метель. Уже расчищенные и обработанные дороги засыпает снегом. Мало того, температура воздуха к вечеру опустится до -8 С, а в выходные до -17 С (ночью).

Специалисты «Крымавтодора» проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой, но… призывают автомобилистов без лишней надобности не рисковать и уж точно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Фото: Крымавтодор.