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За ночь дорожники обработали 2700 км трасс в у. А снег идет…

За ночь дорожники обработали 2700 км трасс в Крыму. А снег идет…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:49 12.01.2024

Ночью в Крыму пошел снег. Специалистов ГУП РК «Крымавтодор» врасплох это не застало. Дорожники проводили регламентные работы в соответствии с погодными условиями: подсыпали 2 700 км дорог, в работах задействовали более 90 единиц спецтехники.

За ночь дорожники обработали 2700 км трасс в Крыму. А снег идет…

Утром снегопад продолжился. На Ангарском перевале – метель. Уже расчищенные и обработанные дороги засыпает снегом. Мало того, температура воздуха к вечеру опустится до -8 С, а в выходные до -17 С (ночью).

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За ночь дорожники обработали 2700 км трасс в Крыму. А снег идет…

Специалисты «Крымавтодора» проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой, но… призывают автомобилистов без лишней надобности не рисковать и уж точно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Фото: Крымавтодор.

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