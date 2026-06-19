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Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

За ночь и утро в Севастополе отбили пять атак ВСУ

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:07 19.06.2026

Пять воздушных атак на Севастополь отбиты в течение ночи и утра пятницы. Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Военные, силы ПВО и мобильные огневые группы за минувшую ночь и утро отразили пять атак ВСУ. Сбито 16 БПЛА. Люди не пострадали, — написал он в своей канале МАКС.

За утро в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога, уничтожены два дрона. Утром также в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО.

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Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.

источник: РИА Новости Крым

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