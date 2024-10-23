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За ночь над Крымом и Ростовской областью уничтожили 14 украинских БПЛА
фото: © Виталий Невар/ ТАСС

За ночь над Крымом и Ростовской областью уничтожили 14 украинских БПЛА

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 23.10.2024

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Крыма, еще 4 — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 БПЛА сбиты — над территорией Республики Крым, — сообщили в ведомстве. 

источник: ТАСС

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