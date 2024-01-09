За Новогодние праздники онлайн-мошенники облегчили кошельки крымчан на три миллиона рублей

За минувшую неделю новогодних и рождественских праздничных дней жертвами дистанционных мошенников стали 23 гражданина, лишившиеся более 3,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по РК. Уточняется, что в полицию поступило 23 заявления от крымчан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 3 миллиона 265 тысяч 960 рублей.

Через ЗВОНКИ обмануты 5 граждан.

Люди после разговора по телефону с незнакомыми и, поверив в истории мошенников, отдали им 1 миллион 987 тысяч рублей.

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, мать которой стала жертвой мошенника. 61-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы возместить пострадавшей стороне причиненный ее дочерью ущерб, женщина передала прибывшему по ее адресу курьеру денежные средства в сумме 80 тысяч рублей. Однако вскоре выяснилось, что дочь заявительницы в ДТП она не попадала.

4 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 1 миллион 907 тысяч рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — рассказали в МВД по РК.

Максимальную сумму денег на счет мошеннику перевел житель Симферополя – 1 миллион 786 тысяч рублей. Сотрудникам полиции житель крымской столицы рассказал о том, что ему с разных номеров через мессенджер Телеграм звонили неизвестные, представившиеся сотрудником правоохранительных органов и работником банка. Звонившие рассказали мужчине, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит на крупную сумму, которую ему в дальнейшем придется возмещать, а после предложили в ближайшем банке оформить «зеркальный кредит» на ту же сумму, которую нужно положить на «резервный» счет, якобы это поможет предотвратить мошенникам заполучить чужие деньги.

Заявители из Симферополя и Кировского района рассказали сотрудникам полиции, что мошенники звонили им через мессенджер Телеграм и убедили потерпевших перевести денежные средства в суммах 46 тысяч рублей и 40 тысяч рублей на якобы безопасные счета.

Через ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ обмануты 15 граждан.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

— объявления о продаже различных товаров;

— предложения о работе через Интернет-сайты;

— информацию о легком заработке путем инвестиций.

В результате жители полуострова лишились 1 миллиона 246 тысяч 616 рублей.

Более 244 тысяч рублей перевел на счет мошенника житель г. Симферополя. С заявлением о мошенничестве он обратился в полицию и сообщил, что в мессенджере Телеграм он увидел объявление о легком заработке через популярную торговую площадку. Осуществив перевод денежных средств по указанному номеру телефона, с ним на связь никто не вышел.

Жительница Кировского района перевела мошенникам более 127 тысяч рублей. В мессенджере Телеграм ей пришло сообщение от неизвестного контакта с предложением увеличить доход путем бронирования отелей на одном из Интернет-сайтов. Уточнив у собеседника некоторые детали (пол, возраст, город проживания, профессию), абонент прислал ссылку на сайт со списком отелей и задания, которые необходимо выполнить. За каждое бронирование номера в отеле женщина должна была переводить некоторые суммы денежных средств, которые, со слов «работодателя», ей будут возвращены с процентом. В итоге жительница Кировского района перевела крупную сумму, но ни возврата своих вложений, ни тем более обещанных бонусов не дождалась.

Жительница Белогорского района перевела на счет мошеннику 25 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что на одном из Интернет-сайтов нашла объявление о сдаче домовладения в курортном городе Карачаево-Черкесии. Уточнив подробности у арендодателя, девушка перевела на указанный им счет деньги, после чего связь с оппонентом прервалась.

Житель Ялты на одном из Интернет-сайтов оказания услуг перевел через Интернет-банкинг 9 тысяч 500 рублей на счет мошенника. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, он произвел оплату за услугу в виде массажа, которая ему так и не была оказана. Со счета списались деньги, но на связь с заявителем так никто и не вышел.

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ обмануты 3 гражданина.

32 тысячи 344 рубля исчезло со счетов жителей полуострова после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Жительница Керчи обратилась в полицию рассказав, что на одном из Интернет-сайтов она разместила информацию о продаже детских вещей. Ей от неизвестного, который якобы намеревался совершить покупку пришло сообщение со ссылкой, перейдя по которой она заполнила необходимые графы. В результате ввода персональных данных злоумышленник смог получить доступ к интернет-банкингу заявительницы и завладеть ее денежными средствами в сумме более 10 тысяч рублей.

Жительница Симферополя лишилась более 7 тысяч рублей. Женщина разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детской коляски. После чего ей пришло сообщение от лжепокупателя, который сообщил, что хочет приобрести товар, и прикрепил ссылку для оплаты. После того, как жительница Симферополя перешла по ней и ввела реквизиты своей банковской карты, с ее счета списались все денежные средства.

Полиция напоминает:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.