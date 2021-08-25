За один день пиротехники МЧС обезвредили в Крыму 17 взрывоопасных предметов

24 августа 2021 года в Феодосии, в районе мыса Ильи, в поселке Багерово (Ленинский район) и в селе Угловое (Бахчисарайский район) пиротехниками ГУ МЧС России по РК были обнаружены 17 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. А именно:

авиационная донная магнитная мина АМД-1000,

фугасная авиабомба SC-50

15 авиационных взрывателей АМ-А.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, авиационная донная магнитная мина АМД-1000 уничтожена на месте обнаружения. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 17 человек личного состава, 6 единицы техники и 1 плавсредство.