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За один день пиротехники МЧС уничтожили 34 взрывоопасных предмета, найденных в крепости «Керчь»
Фото: ГУ МЧС России по РК

За один день пиротехники МЧС уничтожили 34 взрывоопасных предмета, найденных в крепости «Керчь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:05 04.06.2021

Пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым провели операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

В частности, в крепости «Керчь» сотрудниками МЧС обнаружено и обезврежено 34 взрывоопасных предмета: 1 фугасно-авиационная бомба ФАБ-100 (массой 100 кг), 4 ФАБ-500 (массой 500 кг каждая), 7 ФАБ-1000 (массой 1 тонна каждая) и 22 единицы зажигательных авиационных бомбы ЗАБ-2,5 (массой по 2.5 кг)

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

За один день пиротехники МЧС уничтожили 34 взрывоопасных предмета, найденных в крепости «Керчь»

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