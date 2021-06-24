За один день в Крыму изъяли более 1,5 тысяч средне-разовых доз наркотиков

В течение суток сотрудники полиции в Республике Крым выявили 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Среди них около половины – факты сбыта запрещенных веществ. Также стражи правопорядка пресекли несколько преступлений, связанных с хранением или незаконным культивированием наркосодержащих растений. В рамках операции «Мак», организованной на территории всего региона, полицейские выявили факты нелегального выращивания конопли и опийного мака в Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах. Благодаря усилиям сотрудников полиции лишь за один день из незаконного оборота изъято в общей сложности более трех килограммов растительных наркотиков, а также примерно 5 гр. так называемой «нарко-синтетики» — веществ, относящихся к высокотоксичным «солям». Если перевести все изъятое в средне-разовые дозы, то общая масса веществ, не попавших на улицы и во дворы, по экспертным оценкам, составит более 1,5 тыс. доз, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Помимо деятельности, связанной с разоблачением сбытчиков, сотрудники крымской полиции ориентированы на выявление зависимых, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В отношении таких лиц проводится комплексная работа, направленная на то, чтобы убедить их пройти курс избавления от болезненного пристрастия.

Общеизвестно, что каждый наркозависимый рано или поздно вовлекается в противоправную деятельность, в поиске денег он начнет воровать, грабить и совершать иные корыстные преступления. Именно поэтому правоохранители и их коллеги из различных профильных служб заинтересованы создать условия для того, чтобы больной наркоманией прошел соответствующее лечение и социальную реабилитацию, а после оказания ему помощи вернулся в общество здоровым человеком.

Полиция напоминает, что за уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти процедуры избавления от наркозависимости предусмотрена административная ответственность по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской и социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления. Своим звонком вы можете спасти чью-то жизнь!