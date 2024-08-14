За одни сутки мошенники обворовали севастопольцев на 2 миллиона рублей

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения денежных средств, совершаемых дистанционным способом. В большинстве случаев преступники завладевают сбережениями потерпевших под предлогом защиты банковского счета либо продления договора мобильной связи, а также под предлогом удаленного трудоустройства.

Только за одни сутки в районные Отделы МВД России по г. Севастополю обратились пять пострадавших от данных мошеннических схем. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2 миллионов рублей.

Под предлогом защиты банковского счета трое местных жительниц суммарно перевели аферистам около 1 800 000 рублей. Первая пострадавшая – 47-летняя женщина, работающая школьной уборщицей, перечислила мошенникам 290 тысяч рублей, взятых в кредит. Злоумышленники, общаясь с ней в одном из популярных мессенджеров, убедили в том, что её сбережения в опасности и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Во втором случае на уловки мошенников попалась 69-летняя пенсионерка, которая перевела почти 14 тысяч рублей на подконтрольные аферистом счета. Третьей жертвой обмана по этой схеме стала 40-летняя работница медицинского учреждения. Женщина, поверив позвонившим незнакомцам, лишилась 1 500 000 рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Также аферисты, представившись операторами сотовой связи, обманули еще двух местных жительниц. Под предлогом продления договора мобильной связи злоумышленники выманили более 130 тысяч рублей. Работая по этой схеме, они обычно настаивают на том, что отключат сим-карту пользователя, если тот не назовет СМС-код, отправленный банком или электронным порталом государственных услуг. Так, на эту уловку попались 22-летняя местная жительница, со счета которой мошенники похитили 95 тысяч рублей, а второй – пенсионерка, взявшая перед этим кредит на 35 тысяч рублей.

Кроме того, в последнее время участились случаи обмана путем предложения удаленного трудоустройства. В Севастополе зарегистрировали случай, когда 51-летняя местная жительница, желая подзаработать, откликнулась на предложение в сети Интернет стать продавцом на популярном маркетплейсе. Женщина обратилась по номеру телефона из объявления в одном из мессенджеров. Неизвестные сообщили ей, что для начала необходимо приобрести товар, после чего она получит дальнейшие инструкции. Доверившись аферистам, местная жительница сделала заказ на общую сумму почти 99 тысяч рублей, но «работодатель» пропал со связи.

Полиция Севастополя напоминает, если вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102, где сообщения граждан принимаются круглосуточно.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю