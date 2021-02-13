За одни только сутки в Крыму жертвами мошенников стали 13 человек

В территориальные органы МВД по Республике Крым поступило 13 заявлений от граждан, пострадавших от действий мошенников. По всем фактам проводится проверка. Все злоумышленники будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

11 февраля за помощью к блюстителям закона обратилось семь граждан, которые стали жертвой мошенников в сфере купли-продажи в том числе через сеть Интернет. Потерпевшие пытались совершить покупку необходимых товаров через сайт бесплатных объявлений или с рук. Как выяснилось, заявители обращали внимание на сомнительные объявления или совершали сделку с малознакомыми людьми. Одного из пострадавших привлекло подозрительно выгодное предложение – в объявлении была указана цена за товар известной фирмы намного ниже рыночной. Мужчина не убедился, достоверна ли информация в объявлении и является ли продавец официальным представителем фирмы. Он оплатил покупку, но, когда приехал забирать товар, понял, что столкнулся с мошенниками – на предприятии ничего не слышали о его заказе и уверили, что за такую цену никогда свой продукт не продавали, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Еще один из потерпевших заказал дорогостоящие запчасти для автомобиля у уже знакомого продавца. В первый раз заказ на сумму 35 тысяч рублей пришел в срок, а вот когда сумма следующего заказа возросла до 100 тысяч, продавец прекратил общение и перестал выходить на связь с покупателем.

Главная ошибка самих заявителей в том, что они передали деньги продавцу до того, как получили товар. Суммы, которых лишились потерпевшие, варьируются от 7 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба по данным фактам мошенничества превысила 400 тысяч рублей.

Двое пострадавших попались на уловки мошенников, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банков. Как правило, злоумышленники убеждают жертву в том, что кто-то пытается списать средства с её счёта, поэтому нужно как можно скорее перевести деньги на «резервный» счёт, созданный позвонившими. Либо же гражданина просят продиктовать все данные карты (которые сообщать никому нельзя!) и самостоятельно переводят деньги с банковского счёта пострадавшего на свой. Общая сумма ущерба по данным фактам мошенничества составила больше 300 тысяч рублей.

Еще два гражданина, которые не желали сдавать экзамен в МРЭО, пострадали от рук мошенников и потеряли в общей сумме 75 тысяч рублей. Злоумышленники убедили потерпевших в том, что смогут помочь в сдаче экзамена для получения водительского удостоверения. Такое предложение само по себе должно вызывать подозрения, потому что сдать экзамен в МРЭО можно только в установленном порядке и в назначенное время.

Полиция предостерегает! Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте общим правилам:

Никогда не оплачивайте товар заранее. Если продавец просит перечислить ему деньги за ваш заказ и обещает передать покупку/ предоставить услугу сразу же после перевода, откажитесь от сотрудничества с этим человеком, даже если это ваш знакомый. Не передавайте личные данные, номер и коды вашей банковской карты посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банка и утверждают, что вашим сбережениям грозит опасность. Перезвоните на горячую линию банка (телефон написан на обороте вашей карты) и уточните информацию. Если «сотрудники банка» звонят вам не на мобильный, а через мессенджеры, то, скорее всего, это мошенники. Не связывайтесь с людьми, которые предлагают вам за денежное вознаграждение помочь в получении водительского удостоверения. Никто, кроме вас самих, не сможет сдать экзамен и получить права. Процедуру сдачи экзамена вы можете узнать в подразделениях ГИБДД, в МРЭО или здесь . Расскажите своим пожилым родственникам, соседям о существующих видах мошенничества. Подскажите, как действовать при столкновении со злоумышленником.