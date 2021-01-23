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За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора

За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:13 23.01.2021

В Симферополе, отмечает директор МУП «Экоград» Сергей Чернов, в ежедневном режиме ведётся работа по санитарной очистке и ликвидации локальных навалов мусора, образующихся у контейнерных площадок. По информации специалиста, за прошедшие сутки работники предприятия ликвидировали 12 стихийных навалов общим объем 45 кубических метров.

Муниципальное унитарное предприятие «Экоград» продолжает работу в круглосуточном режиме. Ежедневно на маршрут по вывозу твёрдых коммунальных отходов выходит 22 единицы техники в две смены: дневную и ночную, – цитирует пресс-служба администрации крымской столицы руководителя предприятия.

За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора

Сергей Чернов подчёркивает: работники «Экограда» ежедневно ликвидируют до 10 стихийных свалок. Так, силами муниципального унитарного предприятия в период с 15 по 21 января было вывезено 2918,06 тонн ТКО.

Накопления бытовых и строительных отходов выявляются в ходе ежедневного мониторинга. Информация о наличии стихийных свалок поступает также от горожан и работников Жилсервисов, с которыми «Экоград» поддерживает постоянную связь, – отмечает директор МУПа.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

За одни только сутки в Симферополе ликвидировали 12 стихийных навалов мусора

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