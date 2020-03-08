За одну неделю в Крыму потушили 133 пожара!

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 4 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 5 человек. Также было ликвидировано 133 пожара.

Из них 107 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах был спасено 15 человек, из них 4 ребёнка, к сожалению, 2 человека погибло. Также были ликвидированы 2 лесных пожара. В горно-лесной зоне проведена 1 поисково-спасательная операция, в результате которой спасен 1 человек. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.