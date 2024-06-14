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За одну ночь наши средства ПВО сбили 87 вражеских беспилотников
Скриншот: МО РФ

За одну ночь наши средства ПВО сбили 87 вражеских беспилотников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:58 14.06.2024

Над Крымом – один БпЛА, а основной удар приняла Ростовская область.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, из них 70 — над Ростовской областью. Один – над Крымом (отбился от «стаи»?)

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БпЛА над территорией Белгородской, два БпЛА над территорией Волгоградской, шесть БпЛА над территорией Воронежской, шесть БпЛА над территорией Курской, семьдесят БпЛА над территорией Ростовской областей, а также один БпЛА над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Ростовской области главными целями врага стали объекты инфраструктуры и военный аэродром в Морозовске. Атака отбита.

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Часть жителей Морозовского района Ростовской области осталась без света в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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