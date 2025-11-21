За организацию терактов в Крыму перед судом предстанет капитан ВСУ. Правда — заочно

Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной бригады ВСУ морских беспилотных комплексов специального назначения, капитана 1 ранга. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.
Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года и в мае 2025-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал теракты с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами.
В результате ударов по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих был причинен значительный ущерб, подчеркнули в Военной прокуратуре.
Украинский капитан объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране. Он подчеркнул, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года.
источник: РИА Новости Крым
