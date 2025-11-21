Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За организацию терактов в Крыму перед судом предстанет капитан ВСУ. Правда — заочно
Новости Республики
За организацию терактов в Крыму перед судом предстанет капитан ВСУ. Правда - заочно
иллюстрация: © Fotolia / sebra

За организацию терактов в Крыму перед судом предстанет капитан ВСУ. Правда — заочно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:05 21.11.2025

Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной бригады ВСУ морских беспилотных комплексов специального назначения, капитана 1 ранга. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года и в мае 2025-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал теракты с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами.

В результате ударов по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих был причинен значительный ущерб, подчеркнули в Военной прокуратуре.

Украинский капитан объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Узнайте больше:  В МДЦ "Артек" пройдёт праздник сбора урожая оливок

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране. Он подчеркнул, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.