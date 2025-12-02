За осень более 75 тонн убранных деревьев отправились на фронт из парков Симферополя

Все это убранные деревья из парков Симферополя в качестве будущих дров для крымских бойцов на херсонское и запорожское направление, а также защитникам Крыма. Это помощь для артиллеристов, мотострелков, спецназовцев, ПВО.

Каждую из этих тонн ребята из Молодёжки НФ, студенты крымского колледжа общественного питания и торговли погрузили рука об руку вместе со службами парков и бойцами. Всё — чтобы согреть наших бойцов! О том, как ребята выдерживают многочасовой, многотонный труд и почему продолжают приходить снова — в нашем ролике! Бойцы от всей души благодарят за такую народную инициативу, которая продолжается уже 3 года. Первая партия дров ушла после шторма века в 2023 году. Утепление позиций продолжится в декабре! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.