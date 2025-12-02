Прямо сейчас:
За осень более 75 тонн убранных деревьев отправились на фронт из парков Симферополя
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 02.12.2025

Все это убранные деревья из парков Симферополя в качестве будущих дров для крымских бойцов на херсонское и запорожское направление, а также защитникам Крыма. Это помощь для артиллеристов, мотострелков, спецназовцев, ПВО.

Каждую из этих тонн ребята из Молодёжки НФ, студенты крымского колледжа общественного питания и торговли погрузили рука об руку вместе со службами парков и бойцами. Всё — чтобы согреть наших бойцов! О том, как ребята выдерживают многочасовой, многотонный труд и почему продолжают приходить снова — в нашем ролике! Бойцы от всей души благодарят за такую народную инициативу, которая продолжается уже 3 года. Первая партия дров ушла после шторма века в 2023 году. Утепление позиций продолжится в декабре! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.