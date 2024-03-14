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За патроны – реальный срок в колонии. 59-летний крымчанин осознал, что закон суров
Фото: mychu.ru/kriminal

За патроны – реальный срок в колонии. 59-летний крымчанин осознал, что закон суров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:26 14.03.2024

Раздольненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств 59-летний крымчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Мужчина, заведомо зная о существующем запрете на незаконный оборот боеприпасов, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства патроны в количестве 52 штук.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю региона наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

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