За передачу банковских карт мошенникам﻿ будут наказывать. Как?

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовное наказание для так называемых дропперов — граждан, которые за небольшое вознаграждение позволяют мошенникам пользоваться их личными банковскими счетами. Или снимают из банкоматов средства по заданию аферистов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уже направил документ в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства, — пояснил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что проект планируется рассмотреть в приоритетном порядке. Как сообщается в пояснительной записке, по итогам 2024 года зафиксировано 485 тысяч краж и разного вида мошенничеств, совершенных с использованием дистанционных технологий. В 2023 году таких преступлений было зарегистрировано 470 тысяч. При этом сумма ущерба по уголовным делам о «дистанционных хищениях» растет и составила в 2024 году 197,5 миллиарда рублей.

На помощь мошенникам нередко приходят обычные граждане, часто — молодые люди, отдающие аферистам свои карты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что фактически на территории нашей страны действует серый рынок сбыта электронных средств платежа. «Граждане оформляют на себя карты и продают их мошенникам, это позволяет злоумышленникам выводить похищенные у своих жертв средства», — пояснил он. По его словам, стоимость банковской карты составляет для мошенников от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Средние сроки использования электронных средств платежа, предоставленных преступникам, — от двух до пяти дней. Помимо практики продажи банковских карт распространены и услуги обналичивания преступных доходов лицами, не причастными к совершению дистанционных мошенничеств, но помогающими преступникам получить на руки деньги. Формально у граждан, продающих карты, нет умысла похитить чужие средства. Но в целом их действия являются противоправными. В этой связи предлагается дополнить Уголовный кодекс нормами, предусматривающими наказание за продажу банковских карт, — рассказал председатель правления АЮР. Владимир Груздев добавил, что максимальная санкция, предусматриваемая проектом за передачу за деньги преступникам своей банковской карты, составляет до трех лет лишения свободы. Впрочем, у судов будет возможность назначить и альтернативные наказания, например штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Такое же наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции, к примеру, за плату обналичивают средства или совершают переводы. Узнайте больше: 13 мая - День Апостола Якова-звездоночного. Звезд на небе много? Целенаправленное оформление банковской карты с целью передачи ее мошенникам будет наказываться строже, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы с крупным штрафом. В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в последнее время число фактов использования преступниками банковских карт значительно снизилось благодаря системной работе по блокировке денег на счетах дропов. Кроме того, с владельцев подставных карт часто взыскивают весь ущерб, причиненный мошенниками. В настоящее время сформировалась судебная практика по взысканию на основании исков потерпевших неосновательного обогащения с непосредственных владельцев счетов, на которые были перечислены денежные средства, — написала также Ирина Волк в своем Telegram-канале. Гендиректор АНО «Белый Интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко заявила «РГ», что треть всех преступлений в стране — более 35 процентов — совершается с использованием информационных компьютерных технологий. По ее словам, в целом принимаемые государством меры — речь не только о данном проекте, но и об уже принятых законодательных изменениях — не просто набор запретов. Они формируют экосистему защиты граждан. источник: Российская газета (автор — Владислав Куликов)

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 113