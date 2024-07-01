За полгода Республику Крым посетили 2 млн туристов

Сообщается также, что 60,8 % туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 % – посредством ж/д сообщения и 7,5 % – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.

При этом средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51 % на июль и 47 % на август.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым