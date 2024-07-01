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За полгода Республику посетили 2 млн туристов
фото: pikist.com

За полгода Республику Крым посетили 2 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:41 01.07.2024

За первое полугодие текущего года Республику Крым посетили 2 млн туристов, что на 15 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом проинформировал Глава Республики Крым в своем Telegram-канале. По словам Сергея Аксёнова, в июне число туристов выросло в сравнении с прошлым годом на 25 % – в республике отдохнуло более 746 тыс. человек.

Сообщается также, что 60,8 % туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 % – посредством ж/д сообщения и 7,5 % – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.

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При этом средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51 % на июль и 47 % на август.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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