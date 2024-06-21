За помощью в выборе профессии с начала года обратились более 2200 севастопольцев

С начала 2024 года в службу занятости за помощью в выборе профессии обратились более 2 200 жителей Севастополя. Из них 57% составили безработные граждане, состоящие на учёте в Центре занятости. После прохождения профориентации 34% безработных трудоустроились, а 22% по результатам тестирования были направлены на профессиональное обучение.

Также профориентацию прошли подростки, студенты, выпускники, инвалиды, люди предпенсионного возраста, пенсионеры, а также соискатели, которые стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.

Особое внимание специалисты Центра занятости уделяют севастопольским школьникам. Для них с 2023 года реализуется проект «Профориентационный десант», в рамках которого служба занятости Севастополя организует профтуры на предприятия. В этом году ребята посетили салон ногтевого сервиса «Милана», фабрику по изготовлению садовой мебели R.Ratteco и компанию по производству искусственных елей Max Christmas, где изучали тонкости той или иной профессии.

Кроме того, служба занятости проводит профориентационные уроки в школах и колледжах города на разные темы: «Азбука профориентирования», «Карта профессий», «Моя профессия – моё будущее», «Познай себя». Каждый профурок проходит в игровой форме и включает в себя профтестирование, которое помогает молодым людям определиться с выбором профессии. С начала года более 250 ребят в ходе профуроков прошли углублённое тестирование с использованием современных методик.

Центр занятости предлагает севастопольцам широкий спектр услуг по профориентации, включая информирование о состоянии рынка труда, возможностях обучения и получения дополнительного профессионального образования. Карьерные консультанты применяют индивидуальный подход к каждому соискателю, учитывая возраст, образование, профессиональный опыт, а также проводят диагностику склонностей и возможностей с помощью специальных тестовых методик.

Профориентация привлекательна тем, что помогает жителям Севастополя определить свои сильные стороны, выбрать подходящую профессию и начать успешную карьеру», — отметила заместитель начальника отдела активной политики содействия занятости Центра занятости населения Виктория Кикоть.

Напомним, в прошлом году более 4 000 жителей города обратились в службу занятости за помощью в выборе профессии, из них 2 600 – безработные граждане, 824 – учащиеся школ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя