За последние 3 года Росагролизинг поставил в Крым порядка тысячи сельхозмашин на 3 млрд. рублей

За последние три года Росагролизинг поставил в Республику Крым порядка тысячи единиц сельхозмашин на 3 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Росагролизинг подсчитал количество поставленной техники и объемы инвестированных средств в регионы страны и зафиксировал круглые (юбилейные) показатели по отдельным значениям за последние три года. Благодаря компании, которая обеспечивает крымским сельхозтоваропроизводителям максимально доступные лизинговые приобретения техники, парк агротехники в последние три года достаточно динамично обновляется. Новая техника позволяет нашим аграриям чувствовать себя гораздо более уверенными в завтрашнем дне, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что с момента начала сотрудничества региона с Росагролизингом, с 2014 года компанией в республику поставлено 1 699 единиц техники на общую сумму более 6 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.