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За последние десять дней в Крыму новых загрязнений мазутом не выявлено
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

За последние десять дней в Крыму новых загрязнений мазутом не выявлено

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 16.06.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

Сообщается, что работа объединенной группировки водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Краснодарского края продолжается. Водолазами под руководством ФГБУ «Морская спасательная служба» всего собрано 1 071 тонна замазученного грунта. При этом водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов.

В ходе своего доклада Сергей Аксёнов акцентировал, что после разлива нефтепродуктов в декабре прошлого года в республике сохраняется стабильно положительная ситуация.

Обстановка в Крыму спокойная. С 6-го по 16 июня ни одного мазутного пятна в акватории и на берегу выявлено не было. Ежедневный мониторинг на предмет выбросов продолжается, в том числе группами беспилотников и вертолетами Министерства обороны РФ и Росгвардии, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что ситуация в Крыму находится под полным контролем органов власти, дополнительная помощь не требуется.

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В заседании также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По данным МЧС России на утро 16 июня, в Республике Крым очищено порядка 255 километров берега, всего собрано более 887 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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