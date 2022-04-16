За последние сутки границу Украины с Крымом пересекли около 3 тысяч человек

По состоянию на утро 16 апреля в Крым прибыли 77 163 беженца из Украины. За последние сутки границу пересекли 2 872 беженца.

По информации мининформ РК, на территории Республики развернуто 13 пунктов временного размещения (ПФР). В них находятся 497 человек, из которых 117 – дети. Так, в Джанкое на данный момент находится 186 человек.

Также 15 апреля из Крыма в другие регионы России железнодорожным транспортом отправлен 51 человек, из них 14 – дети.