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За последние сутки границу Украины с Крымом пересекли около 3 тысяч человек

За последние сутки границу Украины с Крымом пересекли около 3 тысяч человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 16.04.2022

По состоянию на утро 16 апреля в Крым прибыли 77 163 беженца из Украины. За последние сутки границу пересекли 2 872 беженца.

По информации мининформ РК, на территории Республики развернуто 13 пунктов временного размещения (ПФР). В них находятся 497 человек, из которых 117 – дети. Так, в Джанкое на данный момент находится 186 человек.

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Также 15 апреля из Крыма в другие регионы России железнодорожным транспортом отправлен 51 человек, из них 14 – дети.


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