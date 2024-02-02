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За прошедшие сутки «КРЫМ-СПАС» дважды эвакуировал автомобили из снежных заносов
Фото: Погода на Ай-Петри

За прошедшие сутки «КРЫМ-СПАС» дважды эвакуировал автомобили из снежных заносов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:06 02.02.2024

Вчера, в 15:05, на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в котором находятся 5 человек, в том числе 3 детей. Необходима помощь спасателей. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 7 человек.

По прибытии к месту спасатели с использованием шанцевого инструмента эвакуировали автомобиль из снежного заноса в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Также, вчера, в 21:10 в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на автодороге «Ялта — Бахчисарай», в районе источника «Пионер» в снежном заносе застрял легковой автомобиль «Hyundai» с 5 пассажирами, в том числе 2 детей. Существует угроза съезда в обрыв. Требуется помощь спасателей.

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К месту происшествия была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежной колеи на ровную поверхность и сопроводили до с. Соколиное. Пострадавших нет. В медицинской помощи никто не нуждался.

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