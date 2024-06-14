За прошедшие сутки мошенники обчистили севастопольцев на общую в более 3 млн рублей

За минувшие сутки в полицию обратились трое местных жителей в возрасте от 60 до 64 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом защиты банковского счета на общую сумму более трех млн рублей.

Самой крупной суммы лишился 60-летний мужчина, которому позвонил мошенник в одном из популярных мессенджеров и представился сотрудником портала госуслуг. Аферист сообщил местному жителю, что с его банковского счета злоумышленники пытаются похитить денежные средства и, чтобы этого не допустить, следует немедленно перечислить все сбережения на продиктованный им счет. Обманутый мужчина лишился 1,3 млн рублей. Во втором случае мошенники позвонили 64-летнему пенсионеру и, представившись сотрудниками федерального органа исполнительной власти, сообщили о несуществующем кредите, который якобы оформлен на его имя неизвестными. Аферисты убедили потерпевшего перечислить все свои деньги на продиктованные ими счета, чтобы якобы предотвратить последующее хищение. Выполнив инструкции позвонивших, житель Севастополя лишился более одного миллиона рублей, — озвучили детали происшествий в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Последнему потерпевшему мошенник, как и предыдущем случае, представился сотрудником государственной организации и сообщил, что с его банковского счета якобы поступают денежные средства на финансирование ВСУ, после чего предупредил, что в скором времени с ним свяжутся правоохранительные органы. Позвонивший следом подельник убедил 66-летнего пенсионера, выполнять его инструкции, чтобы сохранить денежные средства. Так, доверившись незнакомцу, пожилой мужчина перечислил на подконтрольные мошенникам счета более 700 тыс. рублей.

Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: если вам позвонили и сообщили о каких-либо проблемах с банковским счётом, в том числе попытках списания денег, оформления кредита посторонними, это дистанционные мошенники! Независимо от того, кем представляются незнакомцы (правоохранителями, работниками банковских организаций, операторами мобильной связи, сотрудниками портала госуслуг) и какими неприятностями материального характера вам грозят, вы должны помнить, что выполнение инструкций по телефону неминуемо приведёт к хищению ваших денег.

При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию по телефону 102!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю