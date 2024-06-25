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За прошедшие сутки несколько севастопольцев отдали мошенникам деньги. Как это происходит

За прошедшие сутки несколько севастопольцев отдали мошенникам деньги. Как это происходит

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:47 25.06.2024

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи дистанционного хищения денег под различными предлогами. Среди них – защита средств на банковском счету и займ от имени знакомых. Следует отметить, что жертвами этих схем становятся не только пожилые граждане и, зачастую, потерпевшие знают о существовании такого способа обмана.

•  под предлогом займа от имени знакомого

За минувшие сутки в полицию обратились трое местных жителей в возрасте от 18 до 65 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом займа. Каждый из потерпевших общался с жуликами в мессенджере, думая, что ведёт переписку со своим знакомым. Позже стало известно, что аккаунты были взломаны, а просьба одолжить деньги поступала от преступников. Общая сумма ущерба составила более 67 тысяч рублей.

•  под предлогом покупки в сети Интернет

Еще одна сорокалетняя жительница Севастополя обратилась в полицию после того, как на протяжение 9 дней мошенники общались с ней под видом фармацевтической компании и под предлогом продажи медицинских товаров завладели денежными средствами на сумму более восьми тысяч рублей.

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•  под предлогом защиты банковского счета

Также за прошедшие сутки в полиции зарегистрировано заявление 44-летнего мужчины. Аферисты обратились к нему в одном их мессенджеров под видом «представителя Центрального банка РФ». Под предлогом защиты денежных средств, находящихся на банковском счету, они убедили потерпевшего перечислить 150 тысяч рублей на «безопасные счета».

Полиция Севастополя в очередной раз (!!!!!!!!) предупреждает:

•  если вам пишут в мессенджерах от имени знакомого или родственника с просьбой одолжить деньги, обязательно самостоятельно перезвоните и убедитесь, что это не мошенник;

•  совершайте покупки только на проверенных интернет-площадках с использованием сервиса оплаты после получения товара;

•  если вам СООБЩАЮТ О КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМАХ, которые возникли или могут возникнуть с вашими деньгами, ЭТО МОШЕННИКИ!

Будьте бдительны, не дайте преступникам завладеть вашими деньгами!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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