За прошедшие сутки севастопольцы отдали мошенникам более 4,5 млн рублей

Следует отметить, что чаще всего жертвами дистанционных злоумышленников становятся женщины.

• под предлогом инвестирования

Жертвой этой схемы стала 81-летняя пенсионерка, которая по инструкции мошенников установила на свой мобильный телефон стороннее приложение и на протяжении недели перечислила через интернет-банкинг 2,4 миллиона рублей на подконтрольные преступникам счета.

Не получив обещанную прибыль и лишившись всех своих сбережений, потерпевшая обратился с заявлением в полицию.

Уважаемые граждане! Предложения быстрого и гарантированного заработка путём инвестирования – это мошенничество! Граждане, объясните своим пожилым родственникам, что такие сомнительные попытки получить пассивный доход неминуемо приведут к потере крупных сумм.

• под предлогом защиты денег на банковском счету

От этой мошеннической схемы пострадала 67-летняя пенсионерка, 57-летняя учительница школы и 37-летняя самозанятая.

В первом случае пожилой женщине позвонил мошенник, представился оператором сотовой связи и сообщил, что якобы необходимо продлить договор. После того, как пенсионерка продиктовала полученный код из СМС, злоумышленники получили доступ к её личному кабинету в госуслугах и убедили перечислить более 500 тысяч рублей на «безопасные счета».

Более 1,2 миллиона рублей, лишилась школьная учительница, которой позвонили мошенники и сообщили, что её банковский счёт в опасности, а преступники пытаются оформить на её имя кредиты. Испуганная женщина получила в банках кредиты на общую сумму более 1 миллиона рублей и вместе с принадлежащими ей сбережениями перечислила аферистам.

По аналогичной схеме почти 300 тысяч лишилась ещё одна 37-летняя местная жительница.

Уважаемые граждане! Если вам сообщают, что у вас заканчивается срок действия договора мобильной связи, ваши деньги пытаются похитить с банковского счёта, оформить кредит на ваше имя, использовать ваш банковский счёт для финансирования иностранных террористических организаций, не верьте и ни в коем случае не выполняйте инструкции по телефону. Любые подобные сообщения и звонки поступают только от мошенников.

• под предлогом займа от имени знакомого

Жертвой этого вида мошенничества стала 18-летняя студентка, которой в социальной сети с аккаунта её знакомой мошенники написали просьбу одолжить 49 тысяч рублей. Думая, что помогает приятельнице решить материальную проблему, девушка перечислила требуемую сумму. Позже она узнала, что страничка знакомой была взломана.

Уважаемые граждане! Ни в коем случае не перечисляйте деньги после получения письменных просьб в социальных сетях и мессенджерах. Обязательно перезвоните самостоятельно и убедитесь, что к вам обращается ваш близкий человек или приятель.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю