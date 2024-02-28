За прошедшие сутки севастопольцы отдали мошенникам более 40 тысяч рублей

За прошедшие сутки в полицию обратились трое граждан в возрасте от 16 до 68 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», при осуществлении онлайн-покупки и под предлогом инвестирования.

по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»:

от популярной схемы пострадала 54-летняя пенсионерка, которой на стационарный телефон позвонила мошенница, представилась её внучкой и сообщила, что стала виновницей ДТП. Далее в разговор включился другой мошенник, который представился правоохранителем и, якобы для освобождения родственницы от уголовной ответственности, убедил пожилую женщину передать крупную сумму подконтрольному курьеру. Поверив телефонным аферистам, потерпевшая отдала пособнику мошенников в общей сложности 346 тысяч рублей.

Уважаемые севастопольцы! Расскажите своим пожилым родственникам об этой схеме, предупредите о том, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, самостоятельно связаться с близкими и сообщить в полицию.

при осуществлении онлайн-покупки:

с помощью популярной торговой онлайн-платформы 16-летняя девушка решила продать гитару и, после того, как неизвестный покупатель согласился приобрести музыкальный инструмент, сообщила ему данные своей банковской карты. Вместо получения предоплаты, с её карты были списаны 40 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Никогда не сообщайте данные своей банковской карты, особенно CVV-код на обратной стороне. При осуществлении дистанционных покупок пользуйтесь сервисами для защиты сделок внутри платформ. В этом случае деньги резервируются на безопасном счете, пока посылка не будет доставлена.

под предлогом инвестирования:

в мессенджере 68-летнему пенсионеру позвонил мошенник и предложил выгодно инвестировать свои деньги. Пойдя на поводу у лжеброкера, мужчина перечислил на продиктованные ему расчётные счета 24 тысячи рублей. Осознав, что остался не только без прибыли, но и без собственных сбережений, потерпевший обратился в полицию.

Уважаемые граждане! Запомните: предложения о быстром, лёгком и высоком заработке, требующем ваши денежные вложения, поступают только от мошенников!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю