За прошедшие сутки в Севастополе мошенники стали богаче на почти 900 тысяч рублей

За минувшие сутки в полицию обратились пять местных жителей, которые пострадали от мошенников. Общая сумма материального ущерба составила почти 900 тысяч рублей.
• под предлогом заработка в сети Интернет
Жертвой этой схемы стал 39-летний местный житель, который в чате мессенджера получил предложение заработка в сфере продвижения популярного туризма. Мошенники убедили мужчину перечислить деньги якобы для бронирования номеров в гостиничных комплексах, обещая вернуть их с процентами. Поверив злоумышленникам, он перечислил на подконтрольные им счета 326 тысяч рублей.
Не получив прибыль и лишившись своих сбережений, потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Уважаемые граждане! Предложения быстрого заработка путём продвижения рекламы, поднятия рейтинга услуг или товара, требующие вложения ваших денег – это мошенничество.
• под предлогом защиты денег на банковском счету
От этой мошеннической схемы пострадала 49-летняя работница городского государственного предприятия и 69-летняя пенсионерка, которые поверили, что их деньги пытаются похитить, и под диктовку аферистов перечислили на «безопасные счета» 380 тысяч рублей.
Уважаемые граждане! Если вам сообщают, что ваши деньги пытаются похитить с банковского счёта, оформить кредит на ваше имя, использовать ваш банковский счёт для финансирования иностранных террористических организаций, не верьте и ни в коем случае не выполняйте инструкции по телефону. Любые подобные сообщения и звонки поступают только от мошенников.
• при осуществлении онлайн-покупок
Жертвами этого вида мошенничества стал 34-летний коммерсант, желая приобрести 3D-ограждение за 164 тысячи рублей и 51-летний моряк, который перечислил мошенникам 9 тысяч рублей, думая, что оплачивает покупку запчастей к автомобилю.
Уважаемые граждане! Производя оплату незнакомому вам продавцу за товар, который вы ещё не получили, вы с высокой долей вероятности рискуете потерять свои деньги.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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