За прошедшие сутки в Севастополе мошенники стали богаче на почти 900 тысяч рублей

• под предлогом заработка в сети Интернет

Жертвой этой схемы стал 39-летний местный житель, который в чате мессенджера получил предложение заработка в сфере продвижения популярного туризма. Мошенники убедили мужчину перечислить деньги якобы для бронирования номеров в гостиничных комплексах, обещая вернуть их с процентами. Поверив злоумышленникам, он перечислил на подконтрольные им счета 326 тысяч рублей.

Не получив прибыль и лишившись своих сбережений, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Уважаемые граждане! Предложения быстрого заработка путём продвижения рекламы, поднятия рейтинга услуг или товара, требующие вложения ваших денег – это мошенничество.

• под предлогом защиты денег на банковском счету

От этой мошеннической схемы пострадала 49-летняя работница городского государственного предприятия и 69-летняя пенсионерка, которые поверили, что их деньги пытаются похитить, и под диктовку аферистов перечислили на «безопасные счета» 380 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Если вам сообщают, что ваши деньги пытаются похитить с банковского счёта, оформить кредит на ваше имя, использовать ваш банковский счёт для финансирования иностранных террористических организаций, не верьте и ни в коем случае не выполняйте инструкции по телефону. Любые подобные сообщения и звонки поступают только от мошенников.

• при осуществлении онлайн-покупок

Жертвами этого вида мошенничества стал 34-летний коммерсант, желая приобрести 3D-ограждение за 164 тысячи рублей и 51-летний моряк, который перечислил мошенникам 9 тысяч рублей, думая, что оплачивает покупку запчастей к автомобилю.

Уважаемые граждане! Производя оплату незнакомому вам продавцу за товар, который вы ещё не получили, вы с высокой долей вероятности рискуете потерять свои деньги.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю