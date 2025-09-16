За прошедшую неделю 54 крымчанина отдали мошенникам более 23 миллионов рублей

фальшивые звонки/звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап): преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

Жертвами мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» стали две пожилые женщины, одна из которых проживает в Симферополе, а вторая — жительница Красноперекопского района. Первой пострадавшей стала 85-летняя горожанка. Ей поступил телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником полиции. Злоумышленник убедительно рассказал женщине, что её сын оказался виновным в серьезном ДТП, и теперь ему грозит уголовное преследование. Чтобы мужчине избежать ответственности необходима крупная сумма денег. Испугавшись за судьбу сына, пожилая женщина незамедлительно передала прибывшему курьеру крупную сумму наличных средств.

Вторая жертва — 84-летняя жительница села. Она также получила тревожный звонок, сообщивший, что её внук находится в сложной ситуации вследствие участия в аварии. Аналогично первому случаю, преступники потребовали в срочном порядке собрать все имеющиеся дома деньги, уверяя женщину, что таким образом удастся избежать судебного разбирательства и защитить внука от наказания.

Общее количество похищенных средств составило 1 350 000 рублей.

Недавно два жителя полуострова стали жертвами схем мошенников. Оба мужчины пострадали от преступников, действующих от имени сотрудников «Росфинмониторинга».

Мужчинам звонили неизвестные и сообщали ложную информацию о необходимости срочной декларации о доходах. Воспользовавшись доверием пенсионеров, мошенники убедили их перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. Всего пострадавшие перевели злоумышленникам сумму более 2 миллионов 290 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

46-летний житель поселка в Красногвардейском районе стал жертвой мошенников, потеряв почти 4,5 млн рублей.

Он увидел объявление в социальной сети, где было предложение выгодной сделки по покупке автомобиля марки Фольксваген. Мужчина откликнулся на предложение, надеясь приобрести долгожданный автомобиль по привлекательной цене. Злоумышленники представились продавцами автомобилей, предлагавшими подбор и доставку машин из-за границы. Они убедили жертву перевести деньги вперед, обещая доставить автомобиль в короткие сроки. Однако после перевода крупной суммы денег, преступники исчезли, оставив мужчину ни с чем.

В полицию обратился 38-летний мужчина, проживающий в Ялте. Заявитель сообщил, что является директором крупной организации. По словам потерпевшего, злоумышленник воспользовался популярным мессенджером, создав фальшивую рабочую группу, откуда якобы сам директор отдал распоряжение двум сотрудникам бухгалтерии перевести крупную сумму денег — 1 миллион 830 тысяч рублей — на незнакомые банковские реквизиты. После осуществления финансовых операций выяснилось, что работники фирмы стали жертвой дистанционных мошенников. Мужчина сообщил в полицию о случившемся.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым