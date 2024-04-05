За прошедшую неделю поступило более 1 700 онлайн-обращений от севастопольцев

За неделю с 25 по 31 марта севастопольцы написали 1 751 сообщение в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». В числе наиболее популярных тем – дороги и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и сфера благоустройства. Комментарии и обращения собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Пользователи часто сообщают о необходимости ремонта дорог. Так, поступило обращение о глубокой выбоине в Гагаринском районе.

Дорожное покрытие справа от Гагаринского РОВД по улице Астана Кесаева, 15А – больше месяца, как снята часть асфальта глубиной минимум 20 сантиметров и засыпана очень крупным щебнем. Движение двустороннее, яма на обе полосы, – уточнили жители города.

Вопросом занялся «Водоканал». Выяснилось, что ранее сотрудники предприятия ремонтировали сети на улице. Вскоре повреждённое покрытие восстановили.

Также севастопольцы просили залатать ямы в районе проспекта Победы. Сообщения были направлены в департамент транспорта. Вскоре подрядчик устранил дефекты.

Кроме того, поступило в работу сообщение об аварийном тренажёре на спортплощадке в Динопарке на улице Павла Корчагина.

Срезали тренажёр, но кусок металла остался торчать. Он острый и опасный! Там гуляют и бегают дети, они могут наткнуться и порезаться сильно! Просьба срезать окончательно, под корень, – писали местные жители.

На просьбу отреагировали сотрудники управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Вскоре тренажёр в парке восстановили.

Ещё одно сообщение было об опасной доске на крыше дома № 35 на улице Горпищенко: она висела над первым подъездом. По информации департамента городского хозяйства, необходимые работы выполнили, на крыше навели порядок.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя