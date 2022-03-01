О том, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Севастополе снизилась в 1,3 раза, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Госпитализация снизилась на 13%, заболеваемость – в 1,3 раза. Количество людей, находящихся на амбулаторном наблюдении, уменьшилось в 1,8 раз, детей – в 2 раза. Соответственно, все темпы прироста снизились: суточный темп прироста сегодня составил 0,79% — по сравнению с прошлым понедельником уменьшился в 2,3 раза, средненедельный уменьшился в 1,4 раза и составляет 0,86%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Также значительно снизился коэффициент распространения: сегодня он составляет 0,57 против 1,94 в прошлый понедельник. Среди детей в возрасте от 1 года до 6 лет заболеваемость коронавирусом снизилась на 53%, от 7 до 14 лет – на 71%. Среди пожилых людей от 50 до 64 лет снижение составляет 30%, старше 65-ти – 20%. В ковидных стационарах развернуто 949 коек, занято 664. Свободный коечный фонд составляет 30% — это 285 мест. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 56 человек, неделей ранее было 65. Четыре пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В больницах получает медицинскую помощь 31 ребенок. За неделю выявлено 266 случаев внебольничных пневмоний.

Заболеваемость коронавирусом идет на спад — это общероссийская и общемировая тенденция. Но все необходимые меры профилактики и защиты надо продолжать. Доказано, вакцина работает: если люди и заболевают, то протекает заболевание легче, поэтому еще раз хотел обратиться к севастопольцам, к тем, кто еще не ревакцинировался — сделайте это, — подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

Также глава города поручил продолжать работу горячей линии 122, проведение консультаций и выписку больничных в дистанционном формате. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Анна Мелюх особое внимание обратила на контроль за пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

Они должны находиться на самоизоляции. Прошу органы МВД усилить контроль, — отмечает Анна Мелюх.

Что касается заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам специалиста, показатели за прошедшую неделю снизились – на 35%. За последние семь дней зарегистрировано 4 627 случаев ОРВИ, неделей ранее – более 7 тысяч случаев. На карантине находится один класс.

Кроме того, на аппаратном совещании принято решение об изменении графика работы прививочных пунктов. В связи со снижением темпов вакцинации в выходные дни по воскресеньям будут работать только пункты в торговых центрах «Муссон» и «SeaMall». В субботу сделать прививку в поликлиниках можно будет с 8 до 14 часов.

Напомним, в Севастополе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Первым компонентом привито 302 тысячи человек, вторым – 289 тысяч жителей города. Ревакцинацию прошли около 71 тысячи человек.

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