За прошлый год звание «Почётный донор России» присвоили 275 крымчанам

Каждый из этих замечательных людей сдал донорскую кровь 40 и более раз. Причем, те, кому возраст и здоровье это позволяют, в большинстве своем, продолжают сдавать кровь и после того, как они получили почетное звание, — сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови», «Почетный донор России» Ольга Чос.

Напомним, что для получения звания «Почетный донор России» донор должен сдать либо цельную кровь (не менее 40 раз), либо плазму (не менее 60 раз), либо цельную кровь и плазму в различных соотношениях (не менее 40 раз). При этом, сдача таких компонентов крови, как тромбоциты или эритроциты, приравнивается к сдаче цельной крови.

Также напомним, что, в соответствии с федеральным законодательством «Почетные доноры России» имеют право на ряд мер социальной поддержки, в том числе на ежегодную денежную выплату, размер которой в настоящее время составляет 19497,68 рублей. Подробнее об этом – https://gbuzrkck.ru/pochetnyj-donor-rossii.

Прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22) проводится в будние дни с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК