За противником — глаз да глаз! Оптические приборы в страйкболе — что нужно знать

Во-первых, отметим, что в последнее время такая игра как «страйкбол» по популярности набирает обороты в прогрессии. Интересуются ею как люди взрослые, так и те, кто только выходит из подросткового возраста. И это неудивительно, считают знатоки, этот соревновательный и развлекательный вид спорта объединил в себе много: и движение, и зрелищность, и необходимость нестандартно думать — тактическое мышление, и физические нагрузки, и азарт, и социальное взаимодействие в захватывающем и безопасном окружении…. Что привлекает в страйкбол как любителей военной тематики, так и спортивных энтузиастов.

Во-вторых, эта игра всё больше «обрастает подробностями», что также, конечно, затягивает. Сегодня страйкбольные экипировка и оборудование по многим параметрам максимально приближены к своим «коллегам», которые используются в реальных условиях.

В том числе речь идёт и об оптических приборах, которые помогают игрокам наблюдать за игровым полем, выявлять противника, повышать точность стрельбы. Какое оборудование используется здесь: