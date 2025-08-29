Прямо сейчас:
За рубку зеленых насаждений в заказнике «Ласпи» виновник заплатит
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

За рубку зеленых насаждений в заказнике «Ласпи» виновник заплатит

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:34 29.08.2025

Гагаринский районный суд г. Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной о необходимости взыскать ущерб с арендатора земельного участка в заказнике «Ласпи», на котором вырублены зеленые насаждения.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель особо охраняемых природных территорий.

Установлено, что на арендованном у города земельном участке в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи» вырублены два дерева: ясень и слива. Ущерб составил более 140 тыс. рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании ущерба с арендатора участка. Иск прокурора удовлетворен.

Судебное рассмотрение искового заявления о взыскании с того же арендатора ущерба от незаконного размещения бетонных лестниц и иных объектов на этом же участке и расследование уголовных дел по данным фактам продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

