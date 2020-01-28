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За самовольное строительство в Крыму предлагают ввести уголовную ответственность
иллюстрация: domofond.ru

За самовольное строительство в Крыму предлагают ввести уголовную ответственность

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:24 28.01.2020

Крымские власти намерены внести в федеральные органы власти предложения об уголовной ответственности за самовольное строительство. Об этом на встрече с депутатами Государственной Думы от региона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам руководителя республики, отмечает «Российская газета», ужесточение ответственности связано, в частности, с незаконным строительством в 100-метровой прибрежной зоне.

Мы разрабатываем предложения для внесения в федеральные органы власти об уголовной ответственности для владельцев и директоров компаний, которые без разрешительных документов ведут строительство, — заявил Сергей Аксёнов. — Уголовная ответственность плюс вопрос возмещения ущерба, если потрачена хоть одна копейка бюджетных денег. Ущерб должен компенсировать тот, кто начал строить, с уголовным привлечением.

Вместе с тем, глава Крыма отметил, что органы местного самоуправления обладают всеми рычагами, чтобы не допустить на своих территориях незаконную застройку.

Однако часто не контролируют процесс, — считает Сергей Аксенов.

За самовольное строительство в Крыму предлагают ввести уголовную ответственность

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